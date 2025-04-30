У людей рани гояться втричі довше, ніж у приматів – дослідження

Рани у людей загоюються майже втричі довше, ніж травми інших ссавців, зокрема, у шимпанзе, які є одними з наших найближчих живих родичів. Це може бути наслідком еволюційної адаптації, пов'язаної з втратою волосся на тілі.

Як повідомляє New Scientist, такого висновку дійшли японські вчені, передає УНН.

Щоб з’ясувати, наскільки повільніше загоюються рани у людей, порівняно з таким процесом у приматів, науковиця Акіко Мацумото-Ода з Університету Рюкю (Японія) та її колеги залучили до експерименту чотири видів ссавців. Для накової роботи вибрали оксамитових мавп (Chlorocebus pygerythrus), мавп Сайкса (Cercopithecus albogularis), оливкових бабуїнів (Papio anubis) та шимпанзе (Pan troglodytes).

Дослідники анестезували по п'ять особин кожного виду приматів, збрили невелику ділянку їхнього волосся та створили круглу рану діаметром 40 міліметрів, яку вони обробили антибіотичною маззю та накрили марлею на день для захисту від інфекції.

Фото та вимірювання ран, зроблені кожні кілька днів, показали, що всі вони загоювалися приблизно по 0,61 міліметра на день.

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Далі Мацумото-Ода та її колеги оглянули 24 пацієнтів лікарні Університету Рюкюс після видалення пухлин шкіри, виявивши, що ці рани загоювалися зі швидкістю лише 0,25 міліметра на день.

Дослідники також поекспериментували на мишах та щурах і виявили практично таку ж швидкість загоєння, як і у приматів. Це свідчить про те, що для більшості ссавців, але не для людей, діє еволюційно оптимальна швидкість загоєння, каже Мацумото-Ода.

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Найважливіше, ми виявили, що шимпанзе демонстрували таку ж швидкість загоєння ран, як й інші примати, що означає, що уповільнене загоєння ран, яке спостерігається у людей, ймовірно, еволюціонувало від нашого спільного предка з шимпанзе

Це може бути пов'язано з тим, як ранні люди адаптувалися до спекотних умов.

Сповільнена швидкість загоєння ран у людей може бути пов'язана з еволюційними змінами, такими як зменшення кількості волосся на тілі. Більша густота волосся призводить до збільшення кількості стовбурових клітин, що призводить до швидшого загоєння