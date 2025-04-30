У людей раны заживают в три раза дольше, чем у приматов – исследование

Раны у людей заживают почти в три раза дольше, чем травмы других млекопитающих, в частности, у шимпанзе, которые являются одними из наших ближайших живых родственников. Это может быть следствием эволюционной адаптации, связанной с потерей волос на теле. Как сообщает New Scientist, к такому выводу пришли японские ученые, передает УНН.

Детали

Чтобы выяснить, насколько медленнее заживают раны у людей, по сравнению с таким процессом у приматов, научный сотрудник Акико Мацумото-Ода из Университета Рюкю (Япония) и ее коллеги привлекли к эксперименту четыре вида млекопитающих. Для научной работы выбрали бархатных обезьян (Chlorocebus pygerythrus), обезьян Сайкса (Cercopithecus albogularis), оливковых бабуинов (Papio anubis) и шимпанзе (Pan troglodytes).

Исследователи анестезировали по пять особей каждого вида приматов, сбрили небольшой участок их волос и создали круглую рану диаметром 40 миллиметров, которую они обработали антибиотической мазью и накрыли марлей на день для защиты от инфекции.

Фото и измерения ран, сделанные каждые несколько дней, показали, что все они заживали примерно по 0,61 миллиметра в день.

Выявили новый штам оспы обезьян: первые случаи заболевания уже зарегистрировали в Европе

Далее Мацумото-Ода и ее коллеги осмотрели 24 пациентов больницы Университета Рюкюс после удаления опухолей кожи, обнаружив, что эти раны заживали со скоростью всего 0,25 миллиметра в день.

Исследователи также поэкспериментировали на мышах и крысах и обнаружили практически такую же скорость заживления, как и у приматов. Это свидетельствует о том, что для большинства млекопитающих, но не для людей, действует эволюционно оптимальная скорость заживления, говорит Мацумото-Ода.

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

Самое важное, мы обнаружили, что шимпанзе демонстрировали такую же скорость заживления ран, как и другие приматы, что означает, что замедленное заживление ран, которое наблюдается у людей, вероятно, эволюционировало от нашего общего предка с шимпанзе

Это может быть связано с тем, как ранние люди адаптировались к жарким условиям.

Замедленная скорость заживления ран у людей может быть связана с эволюционными изменениями, такими как уменьшение количества волос на теле. Большая густота волос приводит к увеличению количества стволовых клеток, что приводит к более быстрому заживлению - говорит Мацумото-Ода.

Напомним

У жительницы Луцкого района обнаружили паразитарное заболевание - дирофиляриоз. Во время операции из века глаза удалили 14-сантиметрового гельминта. С начала года это уже второй случай болезни в области.