У латвійських аптеках встановлять сканери для перевірки фальшивих ліків

Згідно з новою директивою, в аптеках Латвії повинні бути встановлені спеціальні сканери. Вони будуть зчитувати унікальний ідентифікатор упаковки ліків, і порівнювати його з даними, завантаженими виробником на Європейський центральний сервер. Якщо в процесі сканування буде виявлено невідповідність даних - аптека не матиме права продати такі ліки пацієнту.

Разом з цим, видання зазначає, що латвійські аптеки поки не готові витрачатися на закупівлю сканерів. Деякі підприємці навіть заявили про закриття бізнесу.

Як писав УНН, на думку голови правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олега Клімова, тривала дія мораторію в Україні на перевірки бізнесу сприяла тому, що в вітчизняних аптеках часто продають фальсифіковану продукцію.

"Три роки поспіль у нас діяв мораторій на перевірки бізнесу, в тому числі - аптечного. Він вводився під гаслами: "Зупинимо тиск на бізнес!" Але заборона призвела до того, що почали безконтрольно відкриватися аптеки і, як наслідок, відпускатися ліки. Сьогодні вам ніхто - ні в Держлікслужбі, ні в Держпродспоживслужбі, не скаже - хто в аптеці працює. Ви не знаєте, чи має взагалі профільну освіту той, хто продає вам життєво необхідний препарат", - зазначив Клімов.

З метою навести лад на аптечному ринку, українські депутати зареєстрували законопроект №8591.

Серед іншого документ передбачає обов'язкову вищу профільну освіту для всіх власників аптечного бізнесу, а також пропонує заборонити аптекам вимагати від постачальників ліків так звані маркетингові бонуси за подання їх товарів на полиці.

Відзначимо, що фармспільнота і МОЗ в цілому ініціативу депутатів підтримали. Проти виступили тільки представники мережевого аптечного бізнесу.

Документ обіцяють проголосувати в поточному році.