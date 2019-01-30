В латвийских аптеках установят сканеры для проверки фальшивых лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С 9 февраля в Латвии вступает в силу европейская директива, которая предусматривает проверку безопасности всех рецептурных лекарств. Об этом сообщает lsm.lv, передает УНН.
Согласно новой директиве, в аптеках Латвии должны быть установлены специальные сканеры. Они будут считывать уникальный идентификатор упаковки лекарства, и сравнивать его с данными, загруженными производителем на Европейский центральный сервер. Если в процессе сканирования будет обнаружено несоответствие данных - аптека не будет иметь права продать такое лекарство пациенту.
Вместе с этим, издание отмечает, что латвийские аптеки пока не готовы тратиться на закупку сканеров. Некоторые предприниматели даже заявили о закрытии бизнеса.
Как писал УНН, по мнению председателя правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олега Климова, длительное действия моратория в Украине на проверки бизнеса способствовало тому, что в отечественных аптеках часто продают фальсифицированную продукцию.
“Три года подряд у нас действовал мораторий на проверки бизнеса, в том числе — аптечного. Он вводился под лозунгами: ”Остановим давление на бизнес!" Но запрет привел к тому, что начали бесконтрольно открываться аптеки и, как следствие, отпускаться лекарства. Сегодня вам никто — ни в Гослекслужбе, ни в Госпродпотребслужбе, не скажет — кто в аптеке работает. Вы не знаете, имеет ли вообще профильное образование тот, кто продает вам жизненно необходимый препарат“, - отметил Климов.
С целью навести порядок на аптечном рынке, украинские депутаты зарегистрировали законопроект №8591.
Среди прочего документ предусматривает обязательное высшее профильное образования для всех собственников аптечного бизнеса, а также предлагает запретить аптекам требовать от поставщиков лекарства так называемые маркетинговые бонусы за представление их товаров на полке.
Отметим, что фармсообщество и Минздрав в целом инициативу депутатов поддержали. Против выступили только представители сетевого аптечного бизнеса.
Документ обещают проголосовать в текущем году.