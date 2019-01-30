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В латвийских аптеках установят сканеры для проверки фальшивых лекарств

В латвийских аптеках установят сканеры для проверки фальшивых лекарств

Киев  •  УНН

 • 9510 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. С 9 февраля в Латвии вступает в силу европейская директива, которая предусматривает проверку безопасности всех рецептурных лекарств. Об этом сообщает lsm.lv, передает УНН.

Согласно новой директиве, в аптеках Латвии должны быть установлены специальные сканеры. Они будут считывать уникальный идентификатор упаковки лекарства, и сравнивать его с данными, загруженными производителем на Европейский центральный сервер. Если в процессе сканирования будет обнаружено несоответствие данных - аптека не будет иметь права продать такое лекарство пациенту.

Вместе с этим, издание отмечает, что латвийские аптеки пока не готовы тратиться на закупку сканеров. Некоторые предприниматели даже заявили о закрытии бизнеса.

Как писал УНН, по мнению председателя правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олега Климова, длительное действия моратория в Украине на проверки бизнеса способствовало тому, что в отечественных аптеках часто продают фальсифицированную продукцию

“Три года подряд у нас действовал мораторий на проверки бизнеса, в том числе — аптечного. Он вводился под лозунгами: ”Остановим давление на бизнес!" Но запрет привел к тому, что начали бесконтрольно открываться аптеки и, как следствие, отпускаться лекарства. Сегодня вам никто — ни в Гослекслужбе, ни в Госпродпотребслужбе, не скажет — кто в аптеке работает. Вы не знаете, имеет ли вообще профильное образование тот, кто продает вам жизненно необходимый препарат“, - отметил Климов.

С целью навести порядок на аптечном рынке, украинские депутаты зарегистрировали законопроект №8591.

Среди прочего документ предусматривает обязательное высшее профильное образования для всех собственников аптечного бизнеса, а также предлагает запретить аптекам требовать от поставщиков лекарства так называемые маркетинговые бонусы за представление их товаров на полке. 

Отметим, что фармсообщество и Минздрав в целом инициативу депутатов поддержали. Против выступили только представители сетевого аптечного бизнеса

Документ обещают проголосовать в текущем году. 

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