У столичному метро відновили оплату картками
Київ • УНН
Оплату проїзду банківськими картками відновлено на всіх станціях київського метро, окрім "Політехнічного інституту". Раніше 19 лютого стався збій з оплатою на "червоній" гілці від "Академмістечка" до "Вокзальної".
Оплату проїзду банківськими картками відновлено на всіх станціях київського метро, окрім "Політехнічного інституту", повідомили у КМДА у середу у Telegram, пише УНН.
Оплату проїзду банківською карткою відновили на всіх станціях метрополітену, крім "Політехнічного інституту"
Нагадаємо
У Києві на станціях "червоної" гілки метро від "Академмістечка" до "Вокзальної" 19 лютого вранці стався збій з оплатою банківською карткою, були доступні альтернативні способи оплати.