У столичному метро відновили оплату картками

Оплату проїзду банківськими картками відновлено на всіх станціях київського метро, окрім "Політехнічного інституту", повідомили у КМДА у середу у Telegram, пише УНН.

Оплату проїзду банківською карткою відновили на всіх станціях метрополітену, крім "Політехнічного інституту" - повідомили у КМДА.

Нагадаємо

У Києві на станціях "червоної" гілки метро від "Академмістечка" до "Вокзальної" 19 лютого вранці стався збій з оплатою банківською карткою, були доступні альтернативні способи оплати.