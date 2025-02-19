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Келлог планирует 19 февраля быть в Украине - источники

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В киевском метро возобновили оплату карточками

В киевском метро возобновили оплату карточками

Киев  •  УНН

 • 7309 просмотра

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Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института». Ранее 19 февраля произошел сбой с оплатой на «красной» ветке от «Академгородка» до «Вокзальной».

Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института», сообщили в КГГА в среду в Telegram, пишет УНН.

Оплату проезда банковской картой восстановили на всех станциях метрополитена, кроме «Политехнического института»

- сообщили в КГГА.

Напомним,

В Киеве на станциях «красной» ветки метро от «Академгородка» до «Вокзальной» 19 февраля утром произошел сбой с оплатой банковской картой, были доступны альтернативные способы оплаты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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