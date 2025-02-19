В киевском метро возобновили оплату карточками
Киев • УНН
Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института». Ранее 19 февраля произошел сбой с оплатой на «красной» ветке от «Академгородка» до «Вокзальной».
Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института», сообщили в КГГА в среду в Telegram, пишет УНН.
Оплату проезда банковской картой восстановили на всех станциях метрополитена, кроме «Политехнического института»
Напомним,
В Киеве на станциях «красной» ветки метро от «Академгородка» до «Вокзальной» 19 февраля утром произошел сбой с оплатой банковской картой, были доступны альтернативные способы оплаты.