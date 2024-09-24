У Київській області працює ППО
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює протиповітряна оборона. Жителів закликають не фотографувати роботу захисників та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
У Київській області працює ППО, жителів закликають залишатись в укриттях, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - повідомили в ОВА.
Крім того, жителів Київщини закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше у Повітряних силах попередили про ударний БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.