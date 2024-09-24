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У Київській області працює ППО

У Київській області працює ППО

Київ • УНН

 • 12344 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА, працює протиповітряна оборона. Жителів закликають не фотографувати роботу захисників та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У Київській області працює ППО, жителів закликають залишатись в укриттях, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - повідомили в ОВА.

Крім того, жителів Київщини закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше у Повітряних силах попередили про ударний БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиївщина
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kyivКиїв

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