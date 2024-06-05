У Києві зупинили фунікулер: що відомо
Київ • УНН
Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, викликаного значним дефіцитом в енергосистемі України.
Фунікулер в Києві був тимчасово зупинений через відсутність напруги, повідомили у середу у "Київпастранс", пише УНН.
Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності
Нагадаємо
Дефіцит в енергосистемі України досить значний, тому планові відключення електроенергії сьогодні також можуть тривати і більше 4 годин, в залежності від часу доби.