В Киеве остановили фуникулер: что известно

На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники

Масштабные военные учения Вооруженных Сил Украины с перемещением личного состава и тяжелой техники пройдут в Киевской области с 5 по 13 июня. Жителей призывают не снимать на видео и не обнародовать передвижение украинских военных подразделений и техники из соображений безопасности.