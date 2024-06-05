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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве остановили фуникулер: что известно

В Киеве остановили фуникулер: что известно

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 13:08  •  872 просмотра

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Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, сообщили в среду в "Киевпастранс", пишет УНН.

Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. Извиняемся за временные неудобства 

- сообщили в Киевпастрансе.

Напомним

Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.

Павел Башинский

Павел Башинский

Киев
ukrainaУкраина
kievКиев
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