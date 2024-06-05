В Киеве остановили фуникулер: что известно
Киев • УНН
Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.
Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, сообщили в среду в "Киевпастранс", пишет УНН.
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. Извиняемся за временные неудобства
Напомним
Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.
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