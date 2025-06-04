У Києві з 5 червня будуть обмежувати рух вантажівок через спеку
Київ • УНН
З 5 червня у Києві обмежуватимуть рух великовагового транспорту через прогнозовану спеку. Обмеження діятимуть при температурі понад +28°С для транспорту вагою понад 24 т.
Із 5 червня в Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Із 5 червня у столиці обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлюватимуть відповідно до температурного режиму
Деталі
За прогнозом Укргідрометцентру, як вказано, у найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС.
І при температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - вказали у КМДА.
Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у місті Києві.
"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - наголосили у КМДА.
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