В Киеве с 5 июня будут ограничивать движение грузовиков из-за жары
Киев • УНН
С 5 июня в Киеве будут ограничивать движение большегрузного транспорта из-за прогнозируемой жары. Ограничения будут действовать при температуре свыше +28°С для транспорта весом более 24 т.
С 5 июня в Киеве будут ограничивать движение большегрузного автотранспорта из-за прогнозируемой жары, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
С 5 июня в столице будут ограничивать движение большегрузного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом
Детали
По прогнозу Укргидрометцентра, как указано, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС.
И при температуре воздуха свыше +28°С на улично-дорожной сети города будет действовать ограничение движения для большегрузных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - указали в КГГА.
Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в городе Киеве.
"Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - отметили в КГГА.
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