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В Киеве с 5 июня будут ограничивать движение грузовиков из-за жары

Киев • УНН

 • 176 просмотра

С 5 июня в Киеве будут ограничивать движение большегрузного транспорта из-за прогнозируемой жары. Ограничения будут действовать при температуре свыше +28°С для транспорта весом более 24 т.

В Киеве с 5 июня будут ограничивать движение грузовиков из-за жары

С 5 июня в Киеве будут ограничивать движение большегрузного автотранспорта из-за прогнозируемой жары, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

С 5 июня в столице будут ограничивать движение большегрузного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом

- говорится в сообщении со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Детали

По прогнозу Укргидрометцентра, как указано, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС. 

И при температуре воздуха свыше +28°С на улично-дорожной сети города будет действовать ограничение движения для большегрузных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - указали в КГГА.

Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в городе Киеве.

"Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - отметили в КГГА.

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды22.05.25, 10:34 • 95132 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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