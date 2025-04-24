У Києві внаслідок російського удару 24 квітня загинуло двоє людей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ 24 квітня загинуло двоє людей, ще 54 отримали поранення. Уламки БпЛА впали в Подільському районі столиці, 38 людей госпіталізовано.
Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули дві людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він уточнив, що ще 54 людини постраждали.
38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці
Він також повідомив, що уламки ворожих БпЛА впали в Подільському районі столиці.
"Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях!" - попередив мер Києва.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".
Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок24.04.25, 02:23 • 3362 перегляди