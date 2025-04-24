У Києві внаслідок російського удару 24 квітня загинуло двоє людей

Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 24 квітня загинули дві людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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Він уточнив, що ще 54 людини постраждали.

38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці - розповів Кличко.

Він також повідомив, що уламки ворожих БпЛА впали в Подільському районі столиці.

"Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях!" - попередив мер Києва.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, заявив, що російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати".

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок