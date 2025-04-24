В Киеве в результате российского удара 24 апреля погибли два человека

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля погибли два человека. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что еще 54 человека пострадали.

38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте - рассказал Кличко.

Он также сообщил, что обломки вражеских БПЛА упали в Подольском районе столицы.

"Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях!" - предупредил мэр Киева.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, заявил, что российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать".

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом