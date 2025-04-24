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В Киеве в результате российского удара 24 апреля погибли два человека

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В результате ночной атаки россиян на Киев 24 апреля погибли два человека, еще 54 получили ранения. Обломки БпЛА упали в Подольском районе столицы, 38 человек госпитализированы.

В Киеве в результате российского удара 24 апреля погибли два человека

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 24 апреля погибли два человека. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что еще 54 человека пострадали.

38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте

- рассказал Кличко.

Он также сообщил, что обломки вражеских БПЛА упали в Подольском районе столицы.

"Экстренные службы направляются на место. Находитесь в укрытиях!" - предупредил мэр Киева.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, заявил, что российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать".

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом24.04.25, 02:23 • 3310 просмотров

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