У Києві внаслідок падіння "шахеда" горить квартира у житловому будинку: є постраждалі
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російського дрона сталася пожежа в житловому будинку. Пʼятеро людей постраждали, всім надано медичну допомогу на місці.
В ніч на 30 жовтня війська рф вкотре атакують Київ дронами. У Солом'янському районі було чути вибух та зафіксовані пожежі. Постраждалим надається допомога. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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Як зазначив Кличко, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі.
На місці працюють екстрені служби, одній постраждалій медики надали допомогу на місці. Відомо ще про чотири випадки звернення до лікарів.
У Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще чотири звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом, наразі пʼятеро постраждалих,
Доповнення
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