В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в результате атаки российского дрона произошел пожар в жилом доме. Пять человека пострадали, всем оказана медицинская помощь на месте.
В ночь на 30 октября войска рф в очередной раз атакуют Киев дронами. В Соломенском районе был слышен взрыв и зафиксированы пожары. Пострадавшим оказывается помощь. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Как отметил Кличко, сначала было известно о пожаре в нежилых помещениях. Однако впоследствии поступила информация о возгорании в квартире.
На месте работают экстренные службы, одной пострадавшей медики оказали помощь на месте. Известно еще о четырех случаях обращения к врачам.
В Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще про четыри обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте. В общем, на данный момент пятеро пострадавших,
Дополнение
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Работают системы противовоздушной обороны, население призывают находиться в укрытиях.