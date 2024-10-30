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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

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02:44 • 5380 просмотра

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В Соломенском районе Киева в результате атаки российского дрона произошел пожар в жилом доме. Пять человека пострадали, всем оказана медицинская помощь на месте.

В ночь на 30 октября войска рф в очередной раз атакуют Киев дронами. В Соломенском районе был слышен взрыв и зафиксированы пожары. Пострадавшим оказывается помощь. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Как отметил Кличко, сначала было известно о пожаре в нежилых помещениях. Однако впоследствии поступила информация о возгорании в квартире.

На месте работают экстренные службы, одной пострадавшей медики оказали помощь на месте. Известно еще о четырех случаях обращения к врачам.

В Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще про четыри обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте. В общем, на данный момент пятеро пострадавших,

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Работают системы противовоздушной обороны, население призывают находиться в укрытиях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиевЗдоровье
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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