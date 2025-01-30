У Києві пролунали вибухи: в області ППО працює по ворожим дронам
Київ • УНН
У столиці України зафіксовано вибухи під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони працюють по безпілотним літальним апаратам противника в повітряному просторі Київської області.
У столиці пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Додамо
Згідно з інформацією від Київської ОВА, в повітряному просторі області працюють ППО по ворожим БпЛА.
Нагадаємо
Раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу.
У Києві оголошено повітряну тривогу 30.01.25, 02:08 • 77597 переглядiв