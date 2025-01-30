У Києві пролунали вибухи: в області ППО працює по ворожим дронам

У столиці пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Додамо

Згідно з інформацією від Київської ОВА, в повітряному просторі області працюють ППО по ворожим БпЛА.

Нагадаємо

Раніше у Києві було оголошено повітряну тривогу.

У Києві оголошено повітряну тривогу