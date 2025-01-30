В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

В столице прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Добавим

Согласно информации от Киевской ОГА, в воздушном пространстве области работают ПВО по вражеским БпЛА.

Напомним

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога