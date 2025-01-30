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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

Киев  •  УНН

 • 7651 просмотра

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В столице Украины зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны работают по беспилотным летательным аппаратам противника в воздушном пространстве Киевской области.

В столице прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Добавим

Согласно информации от Киевской ОГА, в воздушном пространстве области работают ПВО по вражеским БпЛА.

Напомним

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога30.01.25, 02:08 • 7297 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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