В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам
Киев • УНН
В столице Украины зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны работают по беспилотным летательным аппаратам противника в воздушном пространстве Киевской области.
В столице прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Добавим
Согласно информации от Киевской ОГА, в воздушном пространстве области работают ПВО по вражеским БпЛА.
Напомним
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявлена воздушная тревога30.01.25, 02:08 • 7297 просмотров