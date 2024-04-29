У Києві презентують 274 предмети археології та монети, які Естонія повернула Україні
Київ • УНН
274 археологічні предмети та монети, вилучені на естонському кордоні, будуть представлені в Національному музеї історії України в Києві 30 квітня, зокрема скіфські та середньовічні прикраси, монети візантійських імператорів та парадна кінська збруя.
30 квітня, у Національному музеї історії України відбудеться урочиста презентація 274 предметів археології та монет, затриманих на кордоні Естонської Республіки та переданих в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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Зазначається, що учасники презентації зможуть побачити прикраси скіфського часу, передримського та римського часу, а також середньовічні знахідки – це парадна кінська упряж – рубіж VIII–IX ст. – початок IX ст., перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х-XII ст., монети візантійських імператорів: Костянтина VII Багрянородного (920–944 рр.), Никифора 11 Фоки (963–969 рр.); Іоанна I Цимісхія (969–976 рр.), Василія II Болгаробійця (976–1025 рр.). Подібні монети у X та XI ст. були поширені майже на всій території сучасної України.
Правові засади повернення до держави походження незаконно вивезених культурних цінностей визначені Конвенцією 1970 року. Вона передбачає право держави походження звертатися до інших держав-учасниць Конвенції з клопотанням про вилучення та повернення державі походження незаконно вивезених культурних цінностей,
Нагадаємо
Київські митники вилучили три археологічні крем'яні ядрища, датовані 6 тисячоліттям до нашої ери, з посилки, відправленої з Кривого Рогу до Сполучених Штатів.