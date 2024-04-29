В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине

30 апреля, в Национальном музее истории Украины состоится торжественная презентация 274 предметов археологии и монет, задержанных на границе Эстонской Республики и переданных в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что участники презентации смогут увидеть украшения скифского времени, предримского и римского времени, а также средневековые находки - это парадная конская упряжь - рубеж VIII-IX вв. - начало IX в., перстень с птицей, которая держит в лапах ветку лавра, Х-XII вв., монеты византийских императоров: Константина VII Багрянородного (920-944 гг.), Никифора 11 Фоки (963-969 гг.); Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.), Василия II Болгаробийца (976-1025 гг.). Подобные монеты в X и XI вв. были распространены почти на всей территории современной Украины.

Правовые основы возвращения в государство происхождения незаконно вывезенных культурных ценностей определены Конвенцией 1970 года. Она предусматривает право государства происхождения обращаться к другим государствам-участникам Конвенции с ходатайством об изъятии и возвращении государству происхождения незаконно вывезенных культурных ценностей, - говорится в сообщении.

Напомним

Киевские таможенники изъяли три археологических кремневых ядрища, датированных 6 тысячелетием до нашей эры, из посылки, отправленной из Кривого Рога в Соединенные Штаты.