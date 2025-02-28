У Києві податкова накрила роботу нелегального покерного клубу: що виявили під час рейду?
Київ • УНН
У Києві виявлено незаконний гральний заклад, що працював під виглядом спортивного покеру без ліцензії. Під час перевірки виявлено нелегальний продаж алкоголю та проведення азартних ігор без касових апаратів.
У столиці викрили незаконний гральний клуб, який працював під виглядом спортивного покеру. Перевірка показала, що заклад надавав послуги азартних ігор без ліцензії, порушуючи закон. Про це інформує Державна податкова служба України, передає УНН.
Деталі
У рамках перевірки податківці здійснили контрольну покупку фішок для покеру, що підтвердило факт надання незаконних послуг. Операції проводились без використання касових апаратів, що було зафіксовано на відеореєстраторах.
Крім того, виявлено, що клуб продавав алкогольні напої без видачі фіскальних чеків, що також є порушенням. Підприємство не мало ліцензій на організацію азартних ігор та продаж алкоголю. Після спільної перевірки з Національною поліцією було описано та вилучено обладнання, яке використовувалося для незаконної діяльності, а також алкогольні напої, що продавались у закладі.
Наразі триває адміністративне провадження, підприємство буде оштрафовано за порушення законодавства щодо організації азартних ігор та торгівлі алкоголем.
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