В Киеве налоговая накрыла работу нелегального покерного клуба: что обнаружили во время рейда?
Киев • УНН
В Киеве выявлено незаконное игорное заведение, работавшее под видом спортивного покера без лицензии. Во время проверки выявлена нелегальная продажа алкоголя и проведение азартных игр без кассовых аппаратов.
В столице разоблачили незаконный игорный клуб, который работал под видом спортивного покера. Проверка показала, что заведение предоставляло услуги азартных игр без лицензии, нарушая закон. Об этом информирует Государственная налоговая служба Украины, передает УНН.
Детали
В рамках проверки налоговики осуществили контрольную покупку фишек для покера, что подтвердило факт предоставления незаконных услуг. Операции проводились без использования кассовых аппаратов, что было зафиксировано на видеорегистраторах.
Кроме того, выявлено, что клуб продавал алкогольные напитки без выдачи фискальных чеков, что также является нарушением. Предприятие не имело лицензий на организацию азартных игр и продажу алкоголя. После совместной проверки с Национальной полицией было описано и изъято оборудование, которое использовалось для незаконной деятельности, а также алкогольные напитки, которые продавались в заведении.
Сейчас идет административное производство, предприятие будет оштрафовано за нарушение законодательства по организации азартных игр и торговли алкоголем.
Напомним
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