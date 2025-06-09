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У Києві під час дронової атаки рф пошкоджено офісну будівлю: що відомо

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Вночі 9 червня в Дарницькому районі Києва пошкоджено офісну будівлю через атаку дронів. Триває атака, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.

У Києві під час дронової атаки рф пошкоджено офісну будівлю: що відомо

У Києві внаслідок дронової атаки рф у ніч проти 09 червня пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі

- повідомив чиновник о 02:27 у своєму Telegram.

"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", - додав він.

Тимур Ткаченко також попередив, що атака на Київ триває.

Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові 

- написав він.

Очільник КМВА закликав залишатися в Укриттях.

Нагадаємо

Вночі 9 червня Київ опинився під загрозою атаки з різних напрямків. Працює ППО, мешканців попередили про можливі гучні вибухи в місті та околицях.

Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський08.06.25, 20:57 • 5646 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Kyiv
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