У Києві під час дронової атаки рф пошкоджено офісну будівлю: що відомо

У Києві внаслідок дронової атаки рф у ніч проти 09 червня пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", - додав він.

Тимур Ткаченко також попередив, що атака на Київ триває.

Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові