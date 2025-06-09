У Києві під час дронової атаки рф пошкоджено офісну будівлю: що відомо
Київ • УНН
Вночі 9 червня в Дарницькому районі Києва пошкоджено офісну будівлю через атаку дронів. Триває атака, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.
У Києві внаслідок дронової атаки рф у ніч проти 09 червня пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі
"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", - додав він.
Тимур Ткаченко також попередив, що атака на Київ триває.
Атака триває. На підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові
Очільник КМВА закликав залишатися в Укриттях.
Нагадаємо
Вночі 9 червня Київ опинився під загрозою атаки з різних напрямків. Працює ППО, мешканців попередили про можливі гучні вибухи в місті та околицях.
Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський08.06.25, 20:57 • 5646 переглядiв