В Киеве во время дроновой атаки рф повреждено офисное здание: что известно
Киев • УНН
Ночью 9 июня в Дарницком районе Киева повреждено офисное здание из-за атаки дронов. Продолжается атака, работает ПВО, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Киеве в результате дроновой атаки рф в ночь на 09 июня повреждено офисное здание в Дарницком районе. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе
"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - добавил он.
Тимур Ткаченко также предупредил, что атака на Киев продолжается.
Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые
Глава КГВА призвал оставаться в Укрытиях.
Напомним
Ночью 9 июня Киев оказался под угрозой атаки с разных направлений. Работает ПВО, жителей предупредили о возможных громких взрывах в городе и окрестностях.
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