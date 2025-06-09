В Киеве во время дроновой атаки рф повреждено офисное здание: что известно

В Киеве в результате дроновой атаки рф в ночь на 09 июня повреждено офисное здание в Дарницком районе. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе - сообщил чиновник в 02:27 в своем Telegram.

"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - добавил он.

Тимур Ткаченко также предупредил, что атака на Киев продолжается.

Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые - написал он.

Глава КГВА призвал оставаться в Укрытиях.

Напомним

Ночью 9 июня Киев оказался под угрозой атаки с разных направлений. Работает ПВО, жителей предупредили о возможных громких взрывах в городе и окрестностях.

Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский