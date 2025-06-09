Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю: в КМВА попередили про масовану ворожу атаку

У ніч проти 09 червня киян попередили про велику кількість цілей, які тримають курс на столицю. Про це інформує УНН з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно.