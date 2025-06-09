Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю: в КМВА попередили про масовану ворожу атаку
Київ • УНН
Вночі 9 червня Київ опинився під загрозою атаки з різних напрямків. Працює ППО, мешканців попередили про можливі гучні вибухи в місті та околицях.
У ніч проти 09 червня киян попередили про велику кількість цілей, які тримають курс на столицю. Про це інформує УНН з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Багато цілей в різних регіонах, можливий курс на столицю. Також зі сходу кілька цілей на околицях Києва. Працюватиме ППО, може бути гучно.
Чиновник повідомив, що працюватиме протиповітряна оборона, може бути гучно.
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