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Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу: в КГВА предупредили о массированной вражеской атаке

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Ночью 9 июня Киев оказался под угрозой атаки с разных направлений. Работает ПВО, жителей предупредили о возможных громких взрывах в городе и окрестностях.

Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу: в КГВА предупредили о массированной вражеской атаке

В ночь на 09 июня киевлян предупредили о большом количестве целей, которые держат курс на столицу. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. 

- написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что будет работать противовоздушная оборона, может быть громко. 

Напомним

Президент Украины призвал граждан в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. США считают, что Россия готовит мощный удар по Украине.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
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Украина
Киев
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