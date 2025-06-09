Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу: в КГВА предупредили о массированной вражеской атаке

В ночь на 09 июня киевлян предупредили о большом количестве целей, которые держат курс на столицу. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что будет работать противовоздушная оборона, может быть громко.

Напомним

Президент Украины призвал граждан в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. США считают, что Россия готовит мощный удар по Украине.