Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу: в КГВА предупредили о массированной вражеской атаке
Киев • УНН
Ночью 9 июня Киев оказался под угрозой атаки с разных направлений. Работает ПВО, жителей предупредили о возможных громких взрывах в городе и окрестностях.
В ночь на 09 июня киевлян предупредили о большом количестве целей, которые держат курс на столицу. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.
Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко.
Чиновник сообщил, что будет работать противовоздушная оборона, может быть громко.
Напомним
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