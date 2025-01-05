У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили поінформували, що зафіксована загроза застосування балістичного удару зі сходу.

Загроза балістичного удару в трьох областях України