У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають прямувати до укриттів. Повітряні Сили повідомляють про загрозу застосування балістичної зброї зі східного напрямку.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
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Повітряні Сили поінформували, що зафіксована загроза застосування балістичного удару зі сходу.
Загроза балістичного удару в трьох областях України09.10.24, 07:24 • 15529 переглядiв