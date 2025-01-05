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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Киев  •  УНН

 • 7550 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. Воздушные Силы сообщают об угрозе применения баллистического оружия с восточного направления.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы проинформировали, что зафиксирована угроза применения баллистического удара с востока.

Угроза баллистического удара в трех областях Украины9 окт. 2024, 04:24 • 15341 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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