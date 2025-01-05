В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. Воздушные Силы сообщают об угрозе применения баллистического оружия с восточного направления.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!
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Воздушные Силы проинформировали, что зафиксирована угроза применения баллистического удара с востока.
Угроза баллистического удара в трех областях Украины9 окт. 2024, 04:24 • 15341 просмотр