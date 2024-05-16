У Києві на Оболоні рух транспорту ускладнений – поліція

У Києві у зв'язку з обривом лінії електромережі на проспекті Степана Бандери, неподалік перехрестя з вулицею Йорданською, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Про це повідомила Патрульна поліція столиці, передає УНН.

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Зазначається, що на місці працюють відповідні служби.

Водіїв просять врахувати інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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