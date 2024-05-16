В Киеве на Оболони движение транспорта затруднено - полиция

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальном насилии над несколькими женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в том, что он заставлял некоторых из них принимать наркотики перед тем, как вступить с ним в половую связь, в период с конца 1980-х по 2014 год, согласно расследованию The Guardian.