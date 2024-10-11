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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві на Майдані вшанують пам'ять загиблої в полоні рф журналістки Вікторії Рощиної

Київ • УНН

 • 12070 перегляди

11 жовтня о 19:00 на Майдані Незалежності відбудеться акція пам'яті журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні рф. Запрошуються медійники, правозахисники, громадські активісти та всі небайдужі.

У Києві на Майдані вшанують пам'ять загиблої в полоні рф журналістки Вікторії Рощиної

Сьогодні у Києві пройде акція пам’яті журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні рф. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, акція відбудеться 11 жовтня о 19:00 на Майдані Незалежності поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час війни росії проти України.

Запрошують медійників, правозахисників, громадських активістів та всіх небайдужих.

Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники 11.10.24, 14:34 • 14924 перегляди

Нагадаємо

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

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