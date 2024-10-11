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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве на Майдане почтят память погибшей в плену рф журналистки Виктории Рощиной

В Киеве на Майдане почтят память погибшей в плену рф журналистки Виктории Рощиной

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:18  •  1454 просмотра

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11 октября в 19:00 на Майдане Независимости состоится акция памяти журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену рф. Приглашаются медийщики, правозащитники, общественные активисты и все неравнодушные.

Сегодня в Киеве пройдет акция памяти журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену рф. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, акция состоится 11 октября в 19:00 на Майдане Независимости вблизи пространства с флагами в честь погибших во время войны россии против Украины.

Приглашают медийщиков, правозащитников, общественных активистов и всех неравнодушных.

Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники11 октября 2024, 11:34 • 5420 просмотров

Напомним

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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