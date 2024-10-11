В Киеве на Майдане почтят память погибшей в плену рф журналистки Виктории Рощиной
Киев • УНН
11 октября в 19:00 на Майдане Независимости состоится акция памяти журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену рф. Приглашаются медийщики, правозащитники, общественные активисты и все неравнодушные.
Сегодня в Киеве пройдет акция памяти журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену рф. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам нардепа, акция состоится 11 октября в 19:00 на Майдане Независимости вблизи пространства с флагами в честь погибших во время войны россии против Украины.
Приглашают медийщиков, правозащитников, общественных активистов и всех неравнодушных.
Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники11 октября 2024, 11:34 • 5420 просмотров
Напомним
Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.