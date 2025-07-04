У Києві кільцева електричка повністю відновила рух: деталі

У Києві повністю відновлений рух кільцевою електричкою. Усі станції працюють у звичайному режимі, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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В результаті російських обстрілів столиці України було пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Комунальні служби узялись за ремонт.

Через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" здійснювались на 2-й колії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про 26 постраждалих у Києві внаслідок російської атаки у ніч з 3 на 4 липня.