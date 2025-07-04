У Києві кільцева електричка повністю відновила рух: деталі
Київ • УНН
У Києві повністю відновлено рух кільцевою електричкою. Усі станції працюють у звичайному режимі, за повідомленням КМДА.
У Києві повністю відновлений рух кільцевою електричкою. Усі станції працюють у звичайному режимі, повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
В результаті російських обстрілів столиці України було пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Комунальні служби узялись за ремонт.
Через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" здійснювались на 2-й колії.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про 26 постраждалих у Києві внаслідок російської атаки у ніч з 3 на 4 липня.