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В Киеве кольцевая электричка полностью возобновила движение: детали

Киев • УНН

 • 307 просмотра

В Киеве полностью возобновлено движение кольцевой электрички. Все станции работают в обычном режиме, по сообщению КГГА.

В Киеве кольцевая электричка полностью возобновила движение: детали

В Киеве полностью восстановлено движение кольцевой электрички. Все станции работают в обычном режиме, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

В результате российских обстрелов столицы Украины было повреждение железнодорожной инфраструктуры в пределах города. Коммунальные службы взялись за ремонт.

Из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" осуществлялись на 2-м пути.

Напомним

Ранее УНН сообщал о 26 пострадавших в Киеве в результате российской атаки в ночь с 3 на 4 июля.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев
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