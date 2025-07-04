В Киеве кольцевая электричка полностью возобновила движение: детали

В Киеве полностью восстановлено движение кольцевой электрички. Все станции работают в обычном режиме, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

В результате российских обстрелов столицы Украины было повреждение железнодорожной инфраструктуры в пределах города. Коммунальные службы взялись за ремонт.

Из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" осуществлялись на 2-м пути.

Напомним

Ранее УНН сообщал о 26 пострадавших в Киеве в результате российской атаки в ночь с 3 на 4 июля.