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У Києві аварія на водопроводі: 16 будинків без води, обмежили рух транспорту

Київ • УНН

 • 58026 перегляди

Рух транспорту на вулиці Січових Стрільців у Києві частково обмежено через пошкодження водопровідної труби, внаслідок чого 16 будинків та деякі установи тимчасово залишилися без води.

У Києві аварія на водопроводі: 16 будинків без води, обмежили рух транспорту

У Києві через пошкодження водопроводу частково обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Деталі

"Через пошкодження водопроводу частково обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців. Рух перекрито однією смугою в напрямку центру міста. Пошкодження сталось на водопровідній мережі діаметром 200 мм. На місці вже працює ремонтна бригада", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання 16 житлових будинків, офісних будівель і окремих закладів соціальної сфери.

Для забезпечення потреб споживачів на вул. Січових Стрільців, 26 знаходиться автоцистерна з питною водою.

Доповнення

У Києві 1 грудня внаслідок падіння крана на будівництві була пошкоджена труба холодного водопостачання.

Анна Мурашко

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