У Києві аварія на водопроводі: 16 будинків без води, обмежили рух транспорту
Київ • УНН
Рух транспорту на вулиці Січових Стрільців у Києві частково обмежено через пошкодження водопровідної труби, внаслідок чого 16 будинків та деякі установи тимчасово залишилися без води.
У Києві через пошкодження водопроводу частково обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Деталі
"Через пошкодження водопроводу частково обмежено рух транспорту на вулиці Січових Стрільців. Рух перекрито однією смугою в напрямку центру міста. Пошкодження сталось на водопровідній мережі діаметром 200 мм. На місці вже працює ремонтна бригада", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання 16 житлових будинків, офісних будівель і окремих закладів соціальної сфери.
Для забезпечення потреб споживачів на вул. Січових Стрільців, 26 знаходиться автоцистерна з питною водою.
Доповнення
У Києві 1 грудня внаслідок падіння крана на будівництві була пошкоджена труба холодного водопостачання.