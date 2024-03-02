В Киеве авария на водопроводе: 16 домов без воды, ограничили движение транспорта

В Киеве из-за повреждения водопровода частично ограничено движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Детали

"Из-за повреждения водопровода частично ограничено движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов. Движение перекрыто одной полосой в направлении центра города. Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 200 мм. На месте уже работает ремонтная бригада", - говорится в сообщении.

Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение 16 жилых домов, офисных зданий и отдельных учреждений социальной сферы.

Для обеспечения потребностей потребителей на ул. Сечевых Стрельцов, 26 находится автоцистерна с питьевой водой.

Дополнение

В Киеве 1 декабря в результате падения крана на стройке была повреждена труба холодного водоснабжения.