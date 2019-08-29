У Кучми заявили, що Україна готова відбудовувати міст у Станиці Луганській у режимі 24/7
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Наші будівельники готові відбудовувати міст цілодобово, в режимі 24/7, для того, аби всі роботи було завершено до кінця осені. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, підбиваючи підсумки відеоконференції Тристоронньої контактної групи, передає УНН.
"Українська сторона детально поінформувала щодо перебігу підготовки до відновлення мосту. Підготовчі роботи для відновлення мосту вже розпочато. Наші будівельники готові відбудовувати міст цілодобово, в режимі 24/7, для того, аби всі роботи було завершено до кінця осені", - повідомила Оліфер.
Українська сторона закликала ОБСЄ та РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту, додала вона.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.