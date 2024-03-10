У Кривому Розі з травматичної зброї стріляли у чоловіка: він у лікарні, поліція проводить розслідування
Київ • УНН
У Покровському районі Кривого Рогу чоловік отримав поранення від пострілу з травматичної зброї і був госпіталізований, поліція працює над встановленням і затриманням зловмисників.
У Кривому Розі поліція встановлює осіб, які стріляли у людину. Про це повідомяє поліція Дніпропетровської області, передає УНН.
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Повідомляється, що в результаті стрілянини з травматичної зброї у Покровському районі Кривого Рогу постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.
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