В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование
Киев • УНН
В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.
В Кривом Роге полиция устанавливает лиц, которые стреляли в человека. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в результате стрельбы из травматического оружия в Покровском районе Кривого Рога пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры для установления и задержания лиц, причастных к хулиганским действиям.
В Подольске Одесской области задержали предполагаемого убийцу военного9 марта 2024, 16:18 • 35538 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении
В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову
Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов
россияне запустили ракету на Миргород
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов
Популярные
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами
После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование
В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку
Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии
По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий вмф: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего был назначен командующий северным флотом александр моисеев.
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении
На Бахмутском направлении противник пытался улучшить свои тактические позиции в районе Часов Яра.
В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову
Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.
Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов
Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью I, II, III групп и аспирантов будет решен, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
россияне запустили ракету на Миргород
Во время очередного воздушного налета россияне нацелили ракету на Миргород Полтавской области.
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Франциску на предложение вести переговоры между Украиной и россией под "белым флагом", подчеркнув, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим сине-желтым флагом, и призвал Папу не повторять исторических ошибок.
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО
Вблизи аэропорта пулково в санкт-петербурге продолжается сильный пожар, вероятно, вызванный тем, что системы ПВО сбили беспилотник. Из-за пожара в аэропорту ограничили полеты самолетов.
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов
За неделю с 4 по 10 марта в Украине было обнаружено, изъято и обезврежено 2796 взрывоопасных предметов, в основном в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га.