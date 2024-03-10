В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Кривом Роге полиция устанавливает лиц, которые стреляли в человека. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в результате стрельбы из травматического оружия в Покровском районе Кривого Рога пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры для установления и задержания лиц, причастных к хулиганским действиям.

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