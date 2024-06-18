У Криму вночі було гучно: що відомо
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму вночі в Сімферопольському районі помітили безпілотник, під Севастополем були чутні звуки вибухів, росіяни перекрили Керченський міст.
У тимчасово окупованому Криму у ніч на 18 червня зафіксували БПЛА в Сімферопольському районі, росіяни перекривали Керченській міст, повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер", пише УНН.
Деталі
Вночі повідомляли про БПЛА в Сімферопольському районі. В районі Стрілецької бухти Севастополя булі чутні звуки вибухів.
Окупаційна вдала перекривала Керченський міст.
В Міноборони рф поки не коментували інформацію.
Доповнення
В ростовській області рф через атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
Площа пожежі становить 5000 кубічних метрів.