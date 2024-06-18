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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5786 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Криму вночі було гучно: що відомо

Київ • УНН

 • 25178 перегляди

У тимчасово окупованому Криму вночі в Сімферопольському районі помітили безпілотник, під Севастополем були чутні звуки вибухів, росіяни перекрили Керченський міст.

У Криму вночі було гучно: що відомо

У тимчасово окупованому Криму у ніч на 18 червня зафіксували БПЛА в Сімферопольському районі, росіяни перекривали Керченській міст, повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

Вночі повідомляли про БПЛА в Сімферопольському районі.  В районі Стрілецької бухти Севастополя булі чутні звуки вибухів.

Окупаційна вдала перекривала Керченський міст.

В Міноборони рф поки не коментували інформацію.

Доповнення

В ростовській області рф через атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами

Площа пожежі становить 5000 кубічних метрів.

Тетяна Краєвська

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