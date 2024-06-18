Пожежа в ростовській області: МНС рф гасять масштабну пожежу, постраждалих немає
Київ • УНН
У ростовській області МНС рф гасить масштабну пожежу в нафтовому резервуарі об'ємом 5 000 кубометрів, спричинену атакою безпілотника, залучивши до гасіння 73 фахівці та 21 одиницю техніки.
В ростовській області МНС рф гасять пожежу в азовському районі, де горить резервуар з нафтопродуктами на площі 5000 кубометрів. У гасінні беруть участь 73 спеціалісти і 21 одиниця техніки. Про це повідомляє МНС рф, передає УНН.
Деталі
В азові ростовської області внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Відтак вогнеборці МНС рф гасять масштабну пожежу.
За оперативними даними, площа пожежі становить 5000 кубічних метрів.
До місця події направлено пожежний поїзд, у гасінні беруть участь 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки.
Постраждалих немає.
Додамо
За інформацією, місцеві жителі чули не менше 5 вибухів над містом. Атака почалася приблизно о другій годині ночі.
У ростовській області рф через атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами18.06.24, 05:10 • 35660 переглядiв