Киев • УНН
В ростовской области МЧС рф тушит масштабный пожар в нефтяном резервуаре объемом 5 000 кубометров, вызванный атакой беспилотника, привлекая к тушению 73 специалиста и 21 единицу техники.
В ростовской области МЧС рф тушат пожар в азовском районе, где горит резервуар с нефтепродуктами на площади 5000 кубометров. В тушении принимают участие 73 специалиста и 21 единица техники. Об этом сообщает МЧС рф, передает УНН.
Детали
В азове ростовской области в результате атаки БпЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Поэтому пожарные МЧС РФ тушат масштабный пожар.
По оперативным данным, площадь пожара составляет 5000 кубических метров.
К месту происшествия направлен пожарный поезд, в тушении участвуют 73 специалиста и 21 единица техники.
Пострадавших нет.
Добавим
По информации, местные жители слышали не менее 5 взрывов над городом. Атака началась примерно в два часа ночи.
В ростовской области рф из-за атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами18 июня 2024, 02:10 • 30106 просмотров