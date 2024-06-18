В ростовской области МЧС рф тушат пожар в азовском районе, где горит резервуар с нефтепродуктами на площади 5000 кубометров. В тушении принимают участие 73 специалиста и 21 единица техники. Об этом сообщает МЧС рф, передает УНН.

Детали

В азове ростовской области в результате атаки БпЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Поэтому пожарные МЧС РФ тушат масштабный пожар.

По оперативным данным, площадь пожара составляет 5000 кубических метров.

К месту происшествия направлен пожарный поезд, в тушении участвуют 73 специалиста и 21 единица техники.

Пострадавших нет.

Добавим

По информации, местные жители слышали не менее 5 взрывов над городом. Атака началась примерно в два часа ночи.

В ростовской области рф из-за атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами