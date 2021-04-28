У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського провести зустріч з Путіним у Ватикані

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“Готовий або не готовий кудись їхати (для зустрічі із Зеленським) президент Путін — я не знаю. Ми поки все виходимо з того, що президент Путін сказав, що, оскільки ми не є стороною конфлікту, говорити про справи донбаські, тобто про мир, з нами не потрібно. Про це потрібно говорити в рамках „четвірки“. Сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити по двостороннім відносинам він буде радий бачити президента Зеленського в Москві”, — сказав Пєсков журналістам у середу.

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“Інших конкретних формулювань ми поки не бачили”, — додав представник Кремля.

Москва і Ватикан не отримували офіційної пропозиції від Києва про проведення зустрічі Путіна і Зеленського на території папського міста-держави, заявив Пєсков. “Президент Зеленський сказав, що це могло бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію”, — сказав Пєсков.

Чи можливий діалог про конфлікт на Донбасі?

Пєсков заявив, що Москва і Київ не можуть вирішувати питання врегулювання ситуації на Донбасі, так як Росія нібито “не є стороною цього конфлікту”, але шукати точки дотику потрібно.

“Питання Донбасу між Києвом і Москвою вирішуватися не може, оскільки Росія не є стороною цього конфлікту, — заявив представник Кремля. — Але в будь-якому випадку потрібно шукати точки дотику. Президент (Росії Володимир Путін) не раз заявляв про свою готовність йти на діалог”.

Коментуючи слова Президента України Володимира Зеленського про бажання “обговорити з Путіним мир”, Пєсков зазначив, що прагнення до миру “має всіляко підтримуватися”. “Але справа в тому, що Україна з Росією, слава богу, ніколи не воювали. Хоча Україна неабияк зіпсувала наші двосторонні відносини”, — вирішив заявити прес-секретар президента РФ.

“Миру потрібно домагатися на території самої України. І ось з тим, щоб допомогти цьому процесу, Росія бере участь в “нормандській четвірці”, — сказав Пєсков.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив італійському виданню La Repubblica, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним обов’язково відбудеться. Він хоче провести її в Ватикані.

Напередодні в Кремлі назвали теми, які “можуть обговорити” Путін і Зеленський в разі зустрічі.

Зеленський в минулий вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

Напередодні Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У той же день Кремль не спростував інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського.