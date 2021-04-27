У Кремлі назвали теми, які "можуть обговорити" Путін та Зеленський у разі зустрічі

Деталі

“Абсолютно чітко було викладено президентом (РФ Володимиром Путіним) його ставлення до ініціативи, — сказав представник Кремля. — Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України”.

Пєсков заявив, що Росія нібито “не є стороною конфлікту” (як відомо Москва заперечує допомогу бойовикам на Донбасі і участь в агресії проти України — ред.). “У Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками, керівництвом двох самопроголошених республік (так в РФ називають лідерів бойовиків так званих „Л/ДНР“ — ред.)”, — сказав він.

Як заявив прес-секретар президента РФ, заява Зеленського про те, що зустріч необхідна для обговорення конфлікту на Донбасі, “не зовсім корелює з баченням президента Росії” про наповнення такого діалогу. “Тому в будь-якому випадку потрібно прояснити ще багато деталей”, — сказав Пєсков. За його словами, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак знаходиться в постійному контакті з Офісом президента України.

Місце для проведення зустрічі

За словами прес-секретаря, Київ поки не пропонував альтернативні Москві майданчики для можливої зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

“Мені невідомо про те, щоб конкретні в цьому плані пропозиції транслювалися з Києва в Москву”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе проведення зустрічі на якому-небудь іншому майданчику, крім Москви.

Пєсков заявив, що порядок денний можливої зустрічі президентів вимагає прояснення багатьох деталей.

Контекст

Зеленський в минулий вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

Напередодні Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У той же день Кремль не спростував інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського.