Кремль не заперечив інформацію про підготовку зустрічі Путіна та Зеленського

Деталі

“Ні, поки деталей немає”, — сказав він у відповідь на питання, де і коли може відбутися російсько-український саміт.

Контекст

Раніше Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

Глава держави також зазначив, що головне — це суть, про що, а коли і де — це деталі.

Раніше

Зеленський в минулий вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де триває конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких переговорів напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.