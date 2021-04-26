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Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского

Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского

Киев  •  УНН

 • 23855 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Кремле не отрицают подготовку переговоров президентов Украины и Российской Федерации. Деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН.

Детали

“Нет, пока деталей нет”, — сказал он в ответ на вопрос, где и когда может состояться российско-украинский саммит.

Контекст

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава государства также отметил, что главное — это суть, о чем, а когда и где — это детали.

Ранее

Зеленский в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми “ЛНР” и “ДНР” не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме “фантастика на втором этаже”, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.

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