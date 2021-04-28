В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане

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“Готов или не готов куда-то ехать (для встречи с Зеленским) президент Путин — я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках „четверки“. Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве”, — сказал Песков журналистам в среду.

Детали

“Иных конкретных формулировок мы пока не видели”, — добавил представитель Кремля.

Москва и Ватикан не получали официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского на территории папского города-государства, заявил Песков. “Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение”, — сказал Песков.

Возможен ли диалог о конфликте на Донбассе?

Песков заявил, что Москва и Киев не могут решать вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, так как Россия якобы “не является стороной этого конфликта”, но искать точки соприкосновения нужно.

“Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта, — заявил представитель Кремля. — Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения. Президент (России Владимир Путин) не раз заявлял о своей готовности идти на диалог”.

Комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского о желании “обсудить с Путиным мир”, Песков отметил, что стремление к миру “должно всемерно поддерживаться”. “Но дело в том, что Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения”, — решил заявить пресс-секретарь президента РФ.

“Мира нужно добиваться на территории самой Украины. И вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в “нормандской четверке”, — сказал Песков.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянскому изданию La Repubblica, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Накануне в Кремле назвали темы, которые “могут обсудить” Путин и Зеленский в случае встречи.

Зеленский в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

Накануне Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского.