У Кременчуці правоохоронці викрили банду, яка готувала серію вбивств
Київ • УНН
У Полтавській області правоохоронці викрили злочинне угруповання з восьми осіб, яке застрелило мешканця Кременчука та готувало вбивство поліцейського і депутата обласної ради.
На Полтавщині вісім чоловіків створили злочинну банду. За даними поліцейських зловмисники встигли застрелили жителя Кременчука, й готували вбивства поліцейського та депутата Полтавської облради. Про те як діяли бандити, та яким чином їх викрили розповіли у пресслужбі Нацполіції Полтавської області, передає УНН.
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За даними слідчих бандити створювали штучні майнові конфлікти та вимагали з громадян гроші. Відомо про щонайменше одне вчинене вбивство та один невдалий замах. Зокрема, за інформацією Нацполіції регіону у 2023 році спільники жорстоко вбили чоловіка, який був у конфлікті з членами угруповання. Вони застрелили його із мисливської рушниці. А згодом намагались вбити чоловіка, який продав їм цю рушницю.
Зловмисники переслідували жертву, відкрили вогонь по авто, а при спробі втечі чоловіка намагались забити битами, проте йому вдалось втекти.
Правоохоронці також встановили, що зловмисники готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.
Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність, а депутат — у зв’язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Для попередження вбивств, вранці 14 лютого, правоохоронці затримали членів угруповання та провели 12 обшуків.
Загалом у банду входило 8 чоловіків. Організатором виступив так званий "кримінальний авторитет". До злочинної діяльності він долучив свого сина, та та сімох його знайомих, які мали гарну фізичну підготовку.
Учасникам банди вже оголосили про підозру. Наразі 4 особам обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою, стосовно інших – питання вирішується.
Досудове розслідування триває.