В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств
Киев • УНН
В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группировку из восьми человек, которая застрелила жителя Кременчуга и готовила убийство полицейского и депутата областного совета.
На Полтавщине восемь мужчин создали преступную банду. По данным полицейских злоумышленники успели застрелили жителя Кременчуга, и готовили убийства полицейского и депутата Полтавского облсовета. О том как действовали бандиты, и каким образом их разоблачили рассказали в пресс-службе Нацполиции Полтавской области, передает УНН.
Детали
По данным следователей бандиты создавали искусственные имущественные конфликты и требовали с граждан деньги. Известно о как минимум одном совершенном убийстве и одном неудачном покушении. В частности, по информации Нацполиции региона в 2023 году сообщники жестоко убили мужчину, который был в конфликте с членами группировки. Они застрелили его из охотничьего ружья. А потом пытались убить мужчину, который продал им это ружье.
Злоумышленники преследовали жертву, открыли огонь по авто, а при попытке бегства мужчину пытались забить битами, однако ему удалось убежать.
Правоохранители также установили, что злоумышленники готовили убийство заместителя начальника одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского облсовета.
Полицейский был выбран жертвой из-за своей профессиональной деятельности, а депутат - в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Для предупреждения убийств, утром 14 февраля, правоохранители задержали членов группировки и провели 12 обысков.
Всего в банду входило 8 мужчин. Организатором выступил так называемый "криминальный авторитет". К преступной деятельности он привлек своего сына, и и семерых его знакомых, которые имели хорошую физическую подготовку.
Участникам банды уже объявили о подозрении. Сейчас 4 лицам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других - вопрос решается.
Досудебное расследование продолжается.
В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств
В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группировку из восьми человек, которая застрелила жителя Кременчуга и готовила убийство полицейского и депутата областного совета.
В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне
россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.
В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год
Основными задачами донорской координационной платформы на 2024 год является поддержка финансовой стабильности Украины через прямую бюджетную помощь и реализация принципа, что россия должна заплатить за убытки путем использования замороженных российских активов.
Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок
В результате российского обстрела Херсона ранения получили трое гражданских, в том числе 14-летний ребенок.
Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины
Жителя Харькова приговорили к 15 годам заключения за то, что он передавал представителям рф информацию об электросетях Украины, помогая врагу вывести из строя электроэнергетический сектор страны.
Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с представителями ООН работу по возвращению российских гражданских заложников и отметил необходимость усиления международного давления на россию.
Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина
Перед выборами Путина российская ФСБ отправила на оккупированные украинские территории больше офицеров для выявления участников движения сопротивления и обысков в домах местных жителей, похищая некоторых из них для подписания признаний.
В Черниговской области произошел конфликт между учениками лицея, один ребенок травмирован - полиция
Уголовное дело было возбуждено после того, как ученик нанес телесные повреждения другому ученику во время конфликта в лицее в Ивановской общине Черниговской области.
Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года
Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.