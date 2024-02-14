В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств

На Полтавщине восемь мужчин создали преступную банду. По данным полицейских злоумышленники успели застрелили жителя Кременчуга, и готовили убийства полицейского и депутата Полтавского облсовета. О том как действовали бандиты, и каким образом их разоблачили рассказали в пресс-службе Нацполиции Полтавской области, передает УНН.

Детали

По данным следователей бандиты создавали искусственные имущественные конфликты и требовали с граждан деньги. Известно о как минимум одном совершенном убийстве и одном неудачном покушении. В частности, по информации Нацполиции региона в 2023 году сообщники жестоко убили мужчину, который был в конфликте с членами группировки. Они застрелили его из охотничьего ружья. А потом пытались убить мужчину, который продал им это ружье.

Злоумышленники преследовали жертву, открыли огонь по авто, а при попытке бегства мужчину пытались забить битами, однако ему удалось убежать. - рассказали полицейские.

Правоохранители также установили, что злоумышленники готовили убийство заместителя начальника одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского облсовета.

Полицейский был выбран жертвой из-за своей профессиональной деятельности, а депутат - в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. - отметили в полиции.

Для предупреждения убийств, утром 14 февраля, правоохранители задержали членов группировки и провели 12 обысков.

Всего в банду входило 8 мужчин. Организатором выступил так называемый "криминальный авторитет". К преступной деятельности он привлек своего сына, и и семерых его знакомых, которые имели хорошую физическую подготовку.

Участникам банды уже объявили о подозрении. Сейчас 4 лицам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других - вопрос решается.

Досудебное расследование продолжается.