У Конституційному суді заявили, що НАЗК "продовжує маніпуляції" навколо рішення про декларації

"Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький, а також суддя-доповідач у справі Ігор Сліденко та інші судді суду наголошували, що рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 не містить посилання на закриття реєстру декларацій НАЗК", - йдеться у повідомленні.

У КСУ наголошується, що голова НАЗК Олександр Новіков вчинив неправомірні дії щодо закриття реєстру електронних декларацій, що у свою чергу призвело до збурення у суспільстві.

"Проконсультувавшись із Конституційним Судом Кабінет Міністрів України видав розпорядження, яким зобов’язав НАЗК негайно забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На виконання другого пункту розпорядження НАЗК повинне забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції", - зазначається у повідомленні.

Зауважується, що вказане розпорядження діє, воно ніким не оскаржується. На переконання КСУ, "наведене ще раз підтверджує факт вчинення головою НАЗК Олександром Новіковим неправомірних дій".

"Зазначимо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Водночас, закриваючи реєстр декларацій, Голова НАЗК вийшов за межі наданих йому повноважень, що призвело до хибного трактування рішення Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

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У КСУ вкотре наголошують, що рішення Конституційного Суду України у частині контролю за деклараціями зумовлене лише тим, що згідно з Конституцією України, орган виконавчої влади не може втручатися у незалежність судової влади.

"Більше того, голові НАЗК Олександру Новікову відомо, що позбавлення НАЗК повноважень не скасовує встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень та зобов’язань, у тому числі тих, що стосуються подарунків і конфлікту інтересів, однак він продовжує подавати інформацію у вигідному йому світлі", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, у КСУ звертають увагу, що рішення органів конституційної юрисдикції є остаточними і не підлягають оскарженню, на що неодноразово звертали увагу європейські правові інституції. Отже, рішення Конституційного Суду підлягає виконанню, роботу у цьому напрямі здійснює Верховна Рада України.

"На сьогодні рішення Конституційного Суду України не становить жодних загроз щодо скасування безвізового режиму та іншої міжнародної допомоги нашій державі від зарубіжних країн", - наголошують у КСУ.

Також у КСУ заявляють, що "суд виступає за боротьбу з корупцією, жодним рішенням суд не руйнує і не зруйнував систему антикорупційних органів. У той же час, ми переконані, що з корупцією необхідно боротися лише у конституційний спосіб".

Нагадаємо, через рішення Конституційного Суду у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що вони не мають можливості складати протоколи про адмінправопорушення, відтак, за їхніми словами, високопосадовці можуть отримувати дорогоцінні подарунки та "віддячувати" за них.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.