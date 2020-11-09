У Конституційному суді заявили, що НАЗК "продовжує маніпуляції" навколо рішення про декларації

ukru
14:10 • 23363 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 66418 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 102700 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 105188 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 134486 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121419 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122310 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123091 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106990 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113589 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 111193 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 48308 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 59983 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 83593 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 79909 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 29780 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 40514 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 42456 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 134492 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 108894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 26174 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 37303 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102962 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121583 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121205 перегляди
Актуальне
У Конституційному суді заявили, що НАЗК "продовжує маніпуляції" навколо рішення про декларації

У Конституційному суді заявили, що НАЗК "продовжує маніпуляції" навколо рішення про декларації

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Конституційному суді України заявили, що Національне агентство з питань запобігання корупції "продовжує маніпуляції" навколо рішення суду, розповсюджуючи інформацію, що через КСУ скасовано встановлені Законом України "Про запобігання корупції" обмеження та зобов’язання, у тому числі тих, що стосуються подарунків і конфлікту інтересів. Про це УНН повідомляє із посиланням на КСУ.

"Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький, а також суддя-доповідач у справі Ігор Сліденко та інші судді суду наголошували, що рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 не містить посилання на закриття реєстру декларацій НАЗК", - йдеться у повідомленні.

У КСУ наголошується, що голова НАЗК Олександр Новіков вчинив неправомірні дії щодо закриття реєстру електронних декларацій, що у свою чергу призвело до збурення у суспільстві.

"Проконсультувавшись із Конституційним Судом Кабінет Міністрів України видав розпорядження, яким зобов’язав НАЗК негайно забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На виконання другого пункту розпорядження НАЗК повинне забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції", - зазначається у повідомленні.

Зауважується, що вказане розпорядження діє, воно ніким не оскаржується. На переконання КСУ, "наведене ще раз підтверджує факт вчинення головою НАЗК Олександром Новіковим неправомірних дій".

"Зазначимо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Водночас, закриваючи реєстр декларацій, Голова НАЗК вийшов за межі наданих йому повноважень, що призвело до хибного трактування рішення Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засідання КСУ по “земельному питанню” зірвали ті самі троє суддів - джерело.

У КСУ вкотре наголошують, що рішення Конституційного Суду України у частині контролю за деклараціями зумовлене лише тим, що згідно з Конституцією України, орган виконавчої влади не може втручатися у незалежність судової влади.

"Більше того, голові НАЗК Олександру Новікову відомо, що позбавлення НАЗК повноважень не скасовує встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень та зобов’язань, у тому числі тих, що стосуються подарунків і конфлікту інтересів, однак він продовжує подавати інформацію у вигідному йому світлі", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, у КСУ звертають увагу, що рішення органів конституційної юрисдикції є остаточними і не підлягають оскарженню, на що неодноразово звертали увагу європейські правові інституції. Отже, рішення Конституційного Суду підлягає виконанню, роботу у цьому напрямі здійснює Верховна Рада України.

"На сьогодні рішення Конституційного Суду України не становить жодних загроз щодо скасування безвізового режиму та іншої міжнародної допомоги нашій державі від зарубіжних країн", - наголошують у КСУ.

Також у КСУ заявляють, що "суд виступає за боротьбу з корупцією, жодним рішенням суд не руйнує і не зруйнував систему антикорупційних органів. У той же час, ми переконані, що з корупцією необхідно боротися лише у конституційний спосіб".

Нагадаємо, через рішення Конституційного Суду у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що вони не мають можливості складати протоколи про адмінправопорушення, відтак, за їхніми словами, високопосадовці можуть отримувати дорогоцінні подарунки та "віддячувати" за них.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92