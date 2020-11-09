Засідання КСУ по “земельному питанню” зірвали ті самі троє суддів - джерело

“Відсутні всі ті ж самі. Головатий, на скільки відомо, має проблеми зі здоров'ям. Василь Лемак теж звернувся до лікарів. Олег Первомайський та Віктор Колісник, як і минулого разу, прибули на засідання, але знову його покинули. Для того, щоб зірвати кворум під час розгляду питання про тлумачення 13 та 14 статей Конституції”, - зауважив співрозмовник.

Джерело також зазначило, що знову до цієї справи причетний представник Президента у КСУ Федір Веніславський.

“Причиною є бажання зробити Суд недієздатним. Уже дана команда стосовно цього. Веніславський приходить і працює над цим. Його вже тут називають “лікарем Айболітом”, адже тільки він з'являється - так одразу три судді йдуть із засідання - “захворіли”, - підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, що 5 листопада, після візиту до КСУ представника Президента, — троє суддів залишили засідання, тим самим зірвавши розгляд справи стосовно тлумачення 13 та 14 статей Конституції.